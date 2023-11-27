Валиева высказалась о причинах падения на кваде

– Легче, я дорожку доделала, доехала. Я старалась не бросать, потому что если я бросаю заходы и элементы, это уже, к сожалению, видно. Три года назад это было не сильно видно. Я правда очень старалась.



Это вообще не то, чем можно гордиться, но шаг за шагом, и к следующим соревнованиям будет только лучше, буду работать, – сказала Валиева во влоге Первого канала.