Татьяна Тарасова: «На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале»
Тарасова считает, что фигуристы России могут быть в мировом топ-3 во всех видах.
На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям Международного союза конькобежцев (ISU).
«Безусловно, нам будет тяжело развиваться, если отстранение будет продолжаться долго. Но у нас сейчас очень хороший уровень.
Я смотрела вчера соревнования, у нас в каждом виде очень сильные спортсмены. На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Татьяна Тарасова: «На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале»
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