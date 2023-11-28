Тарасова: «На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале»

«Безусловно, нам будет тяжело развиваться, если отстранение будет продолжаться долго. Но у нас сейчас очень хороший уровень.



Я смотрела вчера соревнования, у нас в каждом виде очень сильные спортсмены. На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.