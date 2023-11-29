В России названы новые звезды мужского фигурного катания

«Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. Все готовятся к главным стартам сезона и чемпионату России.



Сейчас у нас есть и новые звезды. Владислав Дикиджи — единственный, кто выиграл два этапа серии, есть еще Матвей Ветлугин, который был достойным конкурентом для всех уже в прошлом сезоне. Что касается девушек и пар, то больше никого бы не отметил», — сказал Траньков.