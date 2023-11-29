Российские фигуристы хотят сменить спортивное гражданство

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко действительно хочет сменить спортивное гражданство и выступать за Францию, переход этой пары будет потерей для российского фигурного катания, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова . - Матч ТВ

В сезоне-2023/2024 спортсмены выступали на третьем этапе Гран-при России в городе Красноярск. По итогам ритм-танца Морозов и Ерёменко набрали 76,13 балла, что позволило им занять промежуточное третье место. Однако, на разминке перед произвольным танцем Морозов получила порез коньком и пара не смогла продолжить выступления. - Чемпионат.ком