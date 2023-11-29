"Это бьет по психике". Липницкая - о Сочи-2014

Липницкая о популярности после победы в Сочи-2014: «Когда ты выходишь, а тебе на дают прохода, – твоя жизнь меняется с ног на голову. Это бьет по психике»
Юлия Липницкая рассказала, как победа в Сочи-2014 изменила ее жизнь.
Фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.
«Я была счастлива, потому что, наверное, к этому я и шла всю свою спортивную жизнь. Я помню, что была очень рада, что целая команда с медалями, что мы первые, что я не подвела.
Когда ты выходишь, а тебе на дают прохода, – твоя жизнь меняется с ног на голову. Это уже все, это бьет по психике. Потому что никак я не была готова к этому», – сказала Липницкая.
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Липницкая о популярности после победы в Сочи-2014: «Когда ты выходишь, а тебе на дают прохода, – твоя жизнь меняется с ног на голову. Это бьет по психике»