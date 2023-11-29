"Это бьет по психике". Липницкая - о Сочи-2014

«Я была счастлива, потому что, наверное, к этому я и шла всю свою спортивную жизнь. Я помню, что была очень рада, что целая команда с медалями, что мы первые, что я не подвела.



Когда ты выходишь, а тебе на дают прохода, – твоя жизнь меняется с ног на голову. Это уже все, это бьет по психике. Потому что никак я не была готова к этому», – сказала Липницкая.