Анна Щербакова рассказала о планах на зимний сезон

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, что планирует активно участвовать в показательных выступлениях и ледовых шоу в зимний сезон. - Чемпионат.ком

"У меня очень-очень много выступлений, - сказала Щербакова. - Сейчас уже второй день подряд выступаю на открытом катке, сезон которых начинается. Запланировано множество выступлений, спектаклей, сказок. Будут и выступления с показательными номерами. Расписание на ближайшие два месяца очень плотное - каждый день есть дела". - ТАСС