Евгения Медведева проведет мастер-класс на катке в «Лужниках»

«Во-первых, вы сможете поучаствовать в мастер-классе от Жени и узнать пару полезных лайфхаков, как чувствовать себя увереннее на льду.



А во-вторых, вместе с нами поставить рекорд и собраться в самую длинную змейку из катающихся на коньках», – сообщается на сайте катка «Мечтатели».