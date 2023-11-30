Евгения Медведева проведет мастер-класс на катке в «Лужниках»
Евгения Медведева проведет мастер-класс на катке «Мечтатели» в Лужниках.
Мероприятие пройдет 2 декабря. Начало – в 13.00.
«Во-первых, вы сможете поучаствовать в мастер-классе от Жени и узнать пару полезных лайфхаков, как чувствовать себя увереннее на льду.
А во-вторых, вместе с нами поставить рекорд и собраться в самую длинную змейку из катающихся на коньках», – сообщается на сайте катка «Мечтатели».
После мастер-класса двукратной чемпионки мира на катке пройдет DJ-сет и музыкальный фестиваль.
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Евгения Медведева проведет мастер-класс на катке в «Лужниках»
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