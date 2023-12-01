«C первым двойным прыжком». Ягудин вернулся на лед после операции

«C первым двойным прыжком». Ягудин показал, как готовится к шоу после операций
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который в октябре перенёс две операции на коленях, сообщил, что вернулся на лёд и начал восстанавливать двойные прыжки.
5 октября Ягудину прооперировали левое колено, а через неделю, 12 октября — правое. Лечение четырёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании проходило в Германии.
«C первым двойным прыжком поздравляю себя. Третий раз на льду после операций. Впереди много работы, а для начала увидимся завтра в Воронеже в первый день зимы на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в ЛДС «Юбилейный» в 19:00», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.
Напомним, фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году, продолжив после этого участвовать в ледовых шоу и показательных выступлениях.
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