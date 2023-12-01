«C первым двойным прыжком». Ягудин вернулся на лед после операции

«C первым двойным прыжком поздравляю себя. Третий раз на льду после операций. Впереди много работы, а для начала увидимся завтра в Воронеже в первый день зимы на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в ЛДС «Юбилейный» в 19:00», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.