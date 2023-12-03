Экс-фигурист Костомаров хочет начать заниматься боксом

Бывший фигурист Роман Костомаров признался, что хочет начать заниматься боксом, передает "Спорт-Экспресс".

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"Хочу заниматься боксом. Без протеза. Не хочется его сломать и тренера покалечить. Бокс - такая координация очень сильная: движения на ногах, комбинации руками. Это все выматываем функционально", - сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.