Экс-фигурист Костомаров хочет начать заниматься боксом

Бывший фигурист Роман Костомаров признался, что хочет начать заниматься боксом, передает "Спорт-Экспресс".
"Хочу заниматься боксом. Без протеза. Не хочется его сломать и тренера покалечить. Бокс - такая координация очень сильная: движения на ногах, комбинации руками. Это все выматываем функционально", - сказал Костомаров.
В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.
26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.