Костомаров рассказал о своих чувствах после того, как пришел в себя в больнице
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров испытал абсолютное разочарование, когда пришел в себя в больнице, где он перенес несколько ампутаций. О своих чувствах в том момент спортсмен рассказал на встрече с гостями лекции "Железная воля и технологии для жизни" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"Первые пару месяцев у меня было абсолютное разочарование", - поделился спортсмен.
"Смог преодолеть это только благодаря близким, жене, брату, которые каждый день приходили и поддерживали, говорили, что нельзя сдаваться, нужно идти вперед, - вспоминал Роман. - Если это случилось со мной, значит, это испытание для чего-то это дано. Хотя я не понимал, для чего, потому что это очень жестоко. Выжить помогли врачи, родные и близкие. А еще меня спасло мое сильное сердце, ведь отказали все органы, был микроинсульт…"
Костомаров рассказал, что потом появилась мотивация.
"Изо дня в день ко мне приходил реабилитолог. Мы заново учились двигать головой, поднимать руки, что давалось очень трудно. В течение нескольких месяцев я просто набирал физическую форму, чтобы просто сесть. У меня кружилась голова, так как я потерял ощущение вертикального положения тела. Было желание ходить, хотел вернуться домой на собственных ногах", - отметил фигурист.
Роман также заявил, что рад участвовать в подобных открытых диалогах и лекциях, общаться с людьми: "Если мой пример является для кого то толчком встать с дивана, идти только вперед, я готов делиться своим опытом".