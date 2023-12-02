Костомаров рассказал о своих чувствах после того, как пришел в себя в больнице

"Смог преодолеть это только благодаря близким, жене, брату, которые каждый день приходили и поддерживали, говорили, что нельзя сдаваться, нужно идти вперед, - вспоминал Роман. - Если это случилось со мной, значит, это испытание для чего-то это дано. Хотя я не понимал, для чего, потому что это очень жестоко. Выжить помогли врачи, родные и близкие. А еще меня спасло мое сильное сердце, ведь отказали все органы, был микроинсульт…"