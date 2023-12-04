Ирина Слуцкая рассказала о запуске своего ледового шоу

«Я занимаюсь продюсированием шоу не первый год, и на протяжении последних четырёх лет ставлю различные представления и организую показательные выступления, несомненно, имею большой опыт работы с коллективом. Моё авторское шоу ежегодно проходит в Доброграде — это уникальный проект на льду природного озера с участием известных российских звёзд фигурного катания. Такой большой тур с детской сказкой «Двенадцать месяцев» я запустила впервые. Почему именно сейчас? Всему своё время. Я не хочу искать какие-то знаки, просто именно сейчас настало то время, когда я могу, когда я готова, поэтому и ставлю это шоу. И отправляется оно в тур сразу по двум странам», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.