Слуцкая сочла недостойным обсуждение американского фигуриста

«Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех», — заявила она.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США. Илья Малинин — первый в истории фигурист, успешно выполнивший на соревнованиях четверной аксель.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.