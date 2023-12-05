Загитова: в своей школе фигурного катания буду тренировать сама»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила «Матч ТВ», что ее школа фигурного катания в Казани будет уникальной, а она сама будет работать тренером в ней. - Матч ТВ

"Что касается моей школы, то проделана уже колоссальная работа, не сравнимая ни с чем. Я шучу, что я уже стала архитектором, проектировщиком", - Sports.ru

"Конечно, я сама буду тренировать в школе. Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что то глобальное. Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле", - Чемпионат.com