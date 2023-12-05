Фигурист Самсонов объяснил причину снятия с чемпионата Москвы

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал «Матч ТВ», почему снялся с чемпионата Москвы, на который изначально был заявлен.

Фигурист Самсонов объяснил причину снятия с чемпионата Москвы
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Чемпионат Москвы пройдет с 5 по 9 декабря в столичном ЛД «Мечта». Во вторник имя фигуриста пропало из списка участников.

— Это было совместное решение с тренерами в связи с подготовкой к чемпионату России, — сказал Самсонов «Матч ТВ».

Ранее Самсонов занял третье место на московском этапе Гран при России (265,33 очка).