Фигурист Самсонов объяснил причину снятия с чемпионата Москвы
Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал «Матч ТВ», почему снялся с чемпионата Москвы, на который изначально был заявлен.
Чемпионат Москвы пройдет с 5 по 9 декабря в столичном ЛД «Мечта». Во вторник имя фигуриста пропало из списка участников.
— Это было совместное решение с тренерами в связи с подготовкой к чемпионату России, — сказал Самсонов «Матч ТВ».
Ранее Самсонов занял третье место на московском этапе Гран при России (265,33 очка).