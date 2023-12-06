Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания

"Эта школа будет уникальна тем, что будет много того, чего нет в других школах. Пока не могу раскрыть секреты, но думаю, что дети будут довольны В своей школе буду тренировать сама. Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что то глобальное. Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле", — заявила фигуристка.