Малинин планирует прыгнуть четверной аксель в произвольной программе финала Гран-при

Илья Малинин планирует прыгнуть четверной аксель в финале Гран-при.

Малинин планирует прыгнуть четверной аксель в финале Гран-при
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На тренировке в Пекине 6 декабря американский фигурист трижды зашел на четверной аксель, сообщает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. Две прыжка получились чистыми, на одном Малинин ошибся.

Он планирует исполнить этот элемент в произвольной программе. Малинин – первый и единственный фигурист в истории, исполнявший чисто четверной аксель на соревнованиях.

Короткая программа у мужчин в финале Гран-при состоится 7 декабря, произвольная – 9 декабря.