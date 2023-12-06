Гран-при ISU. Финал: где смотреть прямую трансляцию
7 декабря начнётся финал Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Пекине (Китай).
Не пропустите! Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 смотрите в Okko.
В финале Гран-при ISU женщины и мужчины выступят в одиночном катании, а также участие в соревнованиях примут спортивные пары и танцевальные дуэты. 7 декабря спортивные пары и мужчины-одиночники представят короткую программу. 8 декабря с короткой программой выступят женщины, танцевальные дуэты представят ритм-танец, а спортивные пары продемонстрируют произвольную программу. В заключительный день соревнований, 9 декабря, мужчины и женщины в одиночном катании представят произвольную программу, а танцевальные дуэты выступят с произвольным танцем.
Напомним, на шестом этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония) лучшей среди женщин стала американка Ава Зинглер, а соревнования мужчин-одиночников выиграл японец Юма Кагияма. Среди танцевальных дуэтов сильнейшими стали представители Великобритании Лила Фир и Льюис Гибсон, а победителями соревнований среди спортивных пар стали немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин.
* Реклама. 18+ Рекламодатель: ООО «ОККО» ERID: 2Ranym7ZdaQ