Гран-при ISU. Финал: где смотреть прямую трансляцию

В финале Гран-при ISU женщины и мужчины выступят в одиночном катании, а также участие в соревнованиях примут спортивные пары и танцевальные дуэты. 7 декабря спортивные пары и мужчины-одиночники представят короткую программу. 8 декабря с короткой программой выступят женщины, танцевальные дуэты представят ритм-танец, а спортивные пары продемонстрируют произвольную программу. В заключительный день соревнований, 9 декабря, мужчины и женщины в одиночном катании представят произвольную программу, а танцевальные дуэты выступят с произвольным танцем.