Тарасова оценила новый каток Тутберидзе

Тарасова о новом катке Тутберидзе: «Уверена, они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы»
Тарасова считает, что на новом катке Тутберидзе будут растить высококлассных фигуристов.
Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели первую тренировку на новом катке.
«Я думаю, это будет большая школа фигурного катания. На протяжении многих лет оттуда будут поступать фигуристы в сборную. Уверена, они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы.
Поеду ли в гости? В гости ходят, когда приглашают», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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