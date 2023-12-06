Костомаров одной фразой описал свою болезнь и ее последствия

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года фигурист Роман Костомаров сравнил начало своей болезни с концом света. Об этом Костомаров рассказал журналистам. - ТАСС

Костомаров заявил, что необходимость ампутации стала для него страшным ударом. «Я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего — не только ног и частично рук», — поделился он, добавив, что ему помогла поддержка жены. - Lenta.ru