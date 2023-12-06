Чемпионка мира по фигурному катанию Слуцкая стала инвалидом в 43 года

Не знала, смогу ли вернуться в спорт, но приняла решение жить с чистого листа. Я до сих пор принимаю определенные препараты, делаю уколы и, к сожалению, получила в прошлом году инвалидность. Но ничего, все равно цепляюсь за жизнь, хочу быть красивой и яркой», — сказала Слуцкая.