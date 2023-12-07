Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев победили, Бояринцева и Плешков – 2-е, Гейниш и Чигирев – 3-и
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев победили в парах на чемпионате Москвы.
Чемпионат Москвы
Пары
Итоговое положение
1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 199,68
2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 198,87
3. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 194,50
4. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 152,58
Произвольная программа
1. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 132,52
2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 132,48
3. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 126,90
4. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 93,37
«Реал» надеется, что Винисиус восстановится от травмы к матчу с «Атлетико» в Суперкубке. Вингер приступил к тренировкам с мячом
Чалов рассказал, что Головин зовет его в «Монако»: «Я бы в Европу хотел, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, но сейчас от нас это не так сильно зависит»
Григорьянц о бане Абаскаля: «Он признал вину, сожалел о поступке. Действия Бериши вне наших компетенций – судья увидел провокацию, по правилам это желтая»