Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев победили, Бояринцева и Плешков – 2-е, Гейниш и Чигирев – 3-и

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев победили в парах на чемпионате Москвы.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев победили в парах на чемпионате Москвы
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Чемпионат Москвы

Пары

Итоговое положение

1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 199,68

2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 198,87

3. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 194,50

4. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 152,58

Произвольная программа

1. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 132,52

2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 132,48

3. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 126,90

4. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 93,37

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