Фигуристы Миронова и Устенко поменяли музыку к ритм-танцу перед чемпионатом России

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, поменяли часть музыкальной нарезки в ритм-танце.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на самих спортсменов. Решение было принято совместно с тренерами после пятого этапа Гран-при России в Самаре, где в ноябре дуэт занял четвертое место.

Известно, что в программе будут использованы две композиции немецкой певицы Sandra. С этим вариантом Миронова и Устенко планируют выступить на чемпионате России, который пройдет 20-24 декабря в Челябинске.