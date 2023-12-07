Фигуристы Миронова и Устенко поменяли музыку к ритм-танцу перед чемпионатом России

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, поменяли часть музыкальной нарезки в ритм-танце.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на самих спортсменов. Решение было принято совместно с тренерами после пятого этапа Гран-при России в Самаре, где в ноябре дуэт занял четвертое место.
Известно, что в программе будут использованы две композиции немецкой певицы Sandra. С этим вариантом Миронова и Устенко планируют выступить на чемпионате России, который пройдет 20-24 декабря в Челябинске.
В сентябре фигуристы представили на контрольных прокатах ритм-танец под музыку Гвен Гатри – Peanut Butter, Vicious Pink Phenomena – Can’t You See, Ottawan – D.I.S.C.O. Какой именно фрагмент заменен в новой программе, не уточняется.
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