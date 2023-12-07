Обвинение запросило для фигуриста Грассля два года дисквалификации

Антидопинговая прокуратура запросила два года дисквалификации для итальянского фигуриста Даниэля Грассля из-за пропуска допинг-тестов. Об этом сообщило агентство ANSA.

Грасслю 21 год, он является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании. На Олимпиаде 2022 года итальянец занял седьмое место. В январе фигурист начал тренироваться в России под руководством Этери Тутберидзе, однако в начале сентября сообщил о желании продолжить тренировки на родине.