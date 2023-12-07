Малинин впервые в истории исполнил четверной аксель в короткой программе

19-летний спортсмен в первый соревновательный день чисто исполнил четверной аксель и получил от судей 106,9 балла. Второе место в короткой программе занял японец Шома Уно, отставший на 0,88 балла от Малинина. Тройку лидеров замкнул Юма Кагияма из Японии с результатом 103,72 балла. - Газета.Ru

Малинину 19 лет, он является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022) и бронзовым призером мирового первенства (2023). В марте представитель США стал первым в истории фигуристом, который исполнил четверной аксель на чемпионате мира. Этот элемент является самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок ISU. В сентябре 2022 года Малинин первым в мире исполнил четверной прыжок на соревнованиях - в произвольной программе на международном турнире U.S. International Classic. - ТАСС