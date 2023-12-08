Японка Сакамото выиграла короткую программу в Финале Гран‑при ISU по фигурному катанию

Представительница Японии Каори Сакамото выиграла короткую программу в Финале Гран при ISU по фигурному катанию, который проходит в Пекине.

Сакамото выиграла короткую программу в Финале Гран‑при ISU по фигурному катанию
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За свое выступление фигуристка получила 77,35 балла.

Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии — 73,25 балла. Третий результат показала Нина Пинцарроне (Бельгия), которая набрала 66,72 балла.

Произвольную программу девушки представят в субботу, 9 декабря.

ФИНАЛ ГРАН ПРИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

Женщины, короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 77,35

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,25

3. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 66,72

4. Хана Йошида (Япония) — 60,65

5. Рион Сумийоши (Япония) — 58,53

6. Изабо Левито (США) — 56,53