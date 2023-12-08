Медведеву расстроил уровень женского катания на Гран-при

«Я прямо даже расстроена немного. Честно. Уровнем я расстроена. Ну вот столько лет мы реально поднимали уровень женского фигурного катания.



Нас много, мы [делали] разные элементы, мы на разном уровне катались, но мы все поднимали, поднимали и поднимали. И потом случилось, что случилось. И как-то... уровней на 10.



Я немного оправдаться хочу. Я всегда очень радовалась победам Каори Сакамото – что ее первый чемпионат мира, что второй, что ее выступление на Олимпийских играх. Мне всегда очень нравилась данная фигуристка, и сейчас я тоже буду радоваться ее оценкам.



Я не говорю про Каори, она, как всегда, молодец. Но вот общее впечатление какое-то у меня соленое осталось», – сказала двукратная чемпионка мира в эфире Okko.