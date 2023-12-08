Мэдисон Чок и Эван Бейтс оценили свое выступление в Финале Гран-при

«Мы наслаждались нашим прокатом сегодня – и он получился очень качественным. Кстати, мы уже поняли, что чаще всего это совпадает. Мы хорошо готовы, и это лучшее наше выступление в сезоне.



После этапов Гран-при мы еще раз перепроверили обе программы и «почистили» их. Но над уровнями на некоторых элементах нам еще предстоит поработать – особенно на шагах в паттерне», – сказал Бейтс.



«Нам очень нравятся наши костюмы для ритм-танца. Мое платье – реконструкция легендарного пиджака Фредди Меркьюри, оно очень подходит под программу. Я всегда хотела кататься в желтом платье, и моя мечта сбылась», – добавила Чок.