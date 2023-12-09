Японская фигуристка Сакамото победила в Финале Гран‑при в Пекине

Японка Каори Сакамото завоевала золото в Финале Гран при по фигурному катанию, который проходит в Пекине.

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По итогам короткой и произвольной программ 23 летняя фигуристка набрала 225,70 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (203,36), бронза у другой представительницы Японии Ханы Ёсиды (203,16).

Сакамото — двукратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в личных соревнованиях и командном турнире.