Японская фигуристка Сакамото победила в Финале Гран‑при в Пекине
Японка Каори Сакамото завоевала золото в Финале Гран при по фигурному катанию, который проходит в Пекине.
По итогам короткой и произвольной программ 23 летняя фигуристка набрала 225,70 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (203,36), бронза у другой представительницы Японии Ханы Ёсиды (203,16).
Сакамото — двукратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в личных соревнованиях и командном турнире.
Российские фигуристы отстранены от участия в стартах под эгидой Международного союза биатлонистов (ISU) из за ситуации на Украине.