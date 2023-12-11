Валиева рассказала о попадании в группу к Тутберидзе

Чемпионка Европы, олимпийская чемпионка - 2022 в командном турнире Камила Валиева в документальном фильме "Спасибо, родная" рассказала, каким образом она попала в группу российского тренера Этери Тутберидзе, с которой работает до сих пор.
"Тогда моей маме сказали: "Знаете, у вашей девочки ноги иксом, еще немножко длинные, и как-то она не прыгает. Нет смысла продолжать дальше кататься". Мы решили попробовать пойти к Этери Георгиевне Тутберидзе, и был такой уговор: если мы не проходим отбор, то заканчиваем с одиночным фигурным катанием. Но, к счастью, Этери Георгиевна взяла меня в группу", - рассказала Валиева.
В текущем сезоне Валиева приняла участие в двух этапах Гран-при России - в Казани она стала четвертой и завоевала золото в Москве.
Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменка была допущена до личного турнира и стала четвертой. Спортивный арбитражный суд (CAS), который рассматривал дело фигуристки, вынесет заключение не позднее февраля 2024 года.