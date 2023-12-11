Валиева рассказала о попадании в группу к Тутберидзе

"Тогда моей маме сказали: "Знаете, у вашей девочки ноги иксом, еще немножко длинные, и как-то она не прыгает. Нет смысла продолжать дальше кататься". Мы решили попробовать пойти к Этери Георгиевне Тутберидзе, и был такой уговор: если мы не проходим отбор, то заканчиваем с одиночным фигурным катанием. Но, к счастью, Этери Георгиевна взяла меня в группу", - рассказала Валиева.