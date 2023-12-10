Загитова оценила популярность фигурного катания

Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова заявила, что фигурное катание является одним из самых популярных видов спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

© azagitova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс [на ГУМ-катке], но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него", — поделилась она.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу "Ледниковый период".