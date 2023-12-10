Тарасова оценила прогресс российского фигурного катания без ЧМ

«За этот год мы смогли сохранить качество фигурного катания без международных соревнований. Продолжаем расти и развиваться и под таким прессом! Я смотрю все соревнования и могу это подтвердить. Когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее.», — заявила Тарасова.