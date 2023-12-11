САS не будет спрашивать у Валиевой разрешения опубликовать вердикт по ее делу

«Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной. Окончательное решение будет обнародовано.



В соответствии с кодексом спортивного арбитража CAS может опубликовать полное арбитражное решение с указанием причин.



Однако, если какая-либо из сторон считает, что какая-либо информация, содержащаяся в арбитражном решении, должна оставаться конфиденциальной, они могут подать запрос на то, чтобы такая информация потенциально могла быть удалена в той мере, в какой такое удаление не повлияет на смысл или понимание решения», – заявили в CAS.