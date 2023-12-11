Тарасова: наше освобождение — моя настоящая новогодняя мечта

«От нового года жду одно — нашего оcвобождения. Хочу видеть, как наши фигуриcты cнова побеждают на вcех международных турнирах. Наше оcвобождение — моя наcтоящая новогодняя мечта! Мы остаемся в форме, становимся сильнее, развиваемся в таких условиях прессинга, что никому такое и не снилось. Поэтому нашего возвращения я жду больше всего», — заявила Тарасова.