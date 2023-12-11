Рудковская: Костомаров – синоним надежды для миллионов людей

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на выход фигуриста Романа Костомарова на лёд впервые после протезирования. - Чемпионат.com

«Вчера как раз говорили по телефону с Романом вместе с Женей [Плющенко]. Полон сил, полон оптимизма, поистине герой! Синоним надежды для миллионов людей, которые после трагедий ищут в себе силы вернуться к жизни». – Sports.ru