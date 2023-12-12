Выступающий за Германию фигурист назвал себя русским

«Конечно, мне было приятно, что в России снова заговорили, потому что я все равно русский человек. Моя родная школа, которая меня вырастила, Академия фигурного катания тоже делала пост, что они гордятся. Я все читал, мне было очень приятно. Так что все равно есть поддержка», — заявил Володин.