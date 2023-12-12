Боброва: я поменяла бы стоимость четверного акселя в сторону повышения

«Как по мне, если есть уже прецедент, пусть и с одним человеком, я бы поменяла стоимость четверного акселя в сторону повышения. Для меня есть некая несправедливость в этом сейчас. Вот есть двойной аксель, стоит 3,30. Так же, некоторые прыгают три с половиной… И получается, три с половиной стоит восемь баллов. Если ты падаешь, ты получаешь минус пять от судей, что несёт потерю в четыре балла, но при этом ты получаешь четыре в сумме, за минусом дедакшена — три. То есть на попытке три с половиной даже неудачной ты теряешь от 0,30 до где-то 1,30 относительно тех девочек, которые прыгнули двойной аксель чисто. В принципе не такая катастрофа относительно всех остальных прыжков.