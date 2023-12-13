Фигуристов отчитали за жалобы на условия проживания на российском турнире

Спортсмены записывали видеоролики, где показывали обвалившуюся штукатурку со стен и бегающих тараканов. По информации источника, федерация инициировала «серьезный разговор» с юными спортсменами на эту тему. Газета.Ru

«В федерации отчитали юниоров за их жалобы об условиях проживания. Обычно с ними и так проводят «серьезные разговоры» в последние годы. Вряд ли в ближайшее время еще появится какая то информация, как с этапов в Казани и Самаре», – сообщил источник «Матч ТВ». Sports.ru