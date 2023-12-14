Тарасова заявила, что отсутствие Щербаковой на ЧР не скажется на его зрелищности

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что отсутствие Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию не скажется на его зрелищности. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru. "Аня Щербакова не выступает на соревнованиях, поэтому никакой потери для зрелищности нет. Если бы она была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России. Сейчас она не участвует, потому что у нее много работы. Много разных шоу, выступлений и т.д. Профессия у нее есть, популярность есть - она ее честно заработала в соревнованиях. Ее знают в мире. Сейчас она работает и не тренируется для соревнований", - заявила Тарасова. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря. Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу. Щербакова на Олимпийских играх - 2022 в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Тарасова заявила, что отсутствие Щербаковой на ЧР не скажется на его зрелищности
© Андрей Александров/РИА «Новости»
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