Олимпийская чемпионка призвала увеличить стоимость четверного акселя в фигурном катании

— Как по мне, если есть уже прецедент, пусть и с одним человеком, я бы поменяла стоимость четверного акселя в сторону повышения. Для меня есть некая несправедливость в этом сейчас. Вот есть двойной аксель, стоит 3,30 (балла). Также, некоторые прыгают три с половиной… И получается, три с половиной стоит восемь баллов. Если ты падаешь, ты получаешь минус пять от судей, что несет потерю в четыре балла, но при этом ты получаешь четыре в сумме, за минусом дедакшена — три. То есть на попытке три с половиной, даже неудачной, ты теряешь от 0,30 до где то 1,30 относительно тех девочек, которые прыгнули двойной аксель чисто. В принципе, не такая катастрофа относительно всех остальных прыжков.



У акселя в четыре с половиной (оборота) стоимость — 12,50. Если ты падаешь, получаешь минус 6,25. И плюс дедакшн — уже минус 7,25. Таким образом, совершенно невыгодно прыгать четыре с половиной. Хотя в случае с двойным и тройным акселем — усложняться выгодно. А в случае с четверным акселем вообще не выгодно. Почему так происходит? Это же, наоборот, усложнение. Это же должно, наверное, как то поощряться?



А сейчас говорят: «Мы не хотим видеть усложнение, мы не хотим, чтобы кто то убивался». Ну, тогда не знаю. Для меня это немного странно. Тенденция повышения оценки должна быть одинаковая у всех прыжков. Вплоть до пятерных, — цитирует Боброву «Чемпионат».