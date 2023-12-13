Щербакова пропустит грядущий чемпионат России в Челябинске

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила, собирается ли посетить грядущий чемпионат России, который пройдёт с 20 по 24 декабря в Челябинске.

«У меня график очень загруженный, свободных дней вообще нет. Не могу поехать на чемпионат России. Но буду следить», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

Нельзя не отметить, что Щербакова является трёхкратной чемпионкой России. Причём она выигрывала национальный чемпионат три года подряд (в 2019, 2020 и 2021 годах). Интересно, что именно в год победной для себя Олимпиады-2022 Анна прервала свою победную серию и стала второй на ЧР.