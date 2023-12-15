Супруга Костомарова рассказала, как фигуристу удалось «выкарабкаться»

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, в подкасте «Произвольная программа» рассказала о времени, когда муж находился в больнице с пневмонией.
«Когда Романа увезли в больницу, мне казалось, что это будет быстро, легко и ничего серьезного не произойдет. Но оказалось все совершенно по-другому, оказалось все намного сложнее и тяжелее. И то испытание, которое выдалось Роману, мне и всей нашей семье — мы его проходим, проживаем, пытаемся принять.
Даже врачи — профессионалы своего дела, говорили: «Нет шансов. Одна надежда на его сильное сердце, на его борьбу. Если организм не справится, мы ничего не сможем сделать». Или потом, когда он уже выкарабкался — если бы не его желание, его стремления и его спортивный организм — тоже ничего не получилось бы», — заявила Домнина.
В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.
Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.