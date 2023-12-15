Супруга Костомарова рассказала, как фигуристу удалось «выкарабкаться»

«Когда Романа увезли в больницу, мне казалось, что это будет быстро, легко и ничего серьезного не произойдет. Но оказалось все совершенно по-другому, оказалось все намного сложнее и тяжелее. И то испытание, которое выдалось Роману, мне и всей нашей семье — мы его проходим, проживаем, пытаемся принять.



Даже врачи — профессионалы своего дела, говорили: «Нет шансов. Одна надежда на его сильное сердце, на его борьбу. Если организм не справится, мы ничего не сможем сделать». Или потом, когда он уже выкарабкался — если бы не его желание, его стремления и его спортивный организм — тоже ничего не получилось бы», — заявила Домнина.