Тренер Тарасова упрекнула фигуристку Трусову в жажде денег

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что Александра Трусова потеряла все шансы стать олимпийской чемпионкой. По ее мнению, в последнее время спортсменкой движут только деньги. "Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и что мы хотели бы видеть ее катающуюся. Она в таком молодом возрасте хочет зарабатывать только деньги. Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира или Европы", - заявила Тарасова. Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. В 2020-м Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в "Хрустальный". В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.