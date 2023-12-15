Тарасова упрекнула Трусову в жажде денег

«Это всё делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Очень грустно!» — заявила Тарасова. RT на русском