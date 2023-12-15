Тарасова упрекнула Трусову в жажде денег

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что Александра Трусова потеряла все шансы стать олимпийской чемпионкой. Газета.Ru
«Это всё делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Очень грустно!» — заявила Тарасова. RT на русском
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. Sports.ru