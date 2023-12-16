Роднина: у Трусовой есть потенциал вернуться, но есть ли желание?

«Возможно ли возвращение Трусовой? Эта тема себя практически изжила. Сейчас фигуристки долго не выступают, но возможно всё. Никто не знает, что у Саши в голове. Сейчас она катается в шоу. Может, её это вполне устраивает и соревноваться она больше не хочет. У Трусовой есть потенциал, чтобы вернуться, но есть ли желание?» — приводит слова Родниной «РБ Спорт».