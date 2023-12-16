Тамара Москвина рассказала, что продолжает готовить своих фигуристов к Олимпиаде 2026 года

«Ещё достаточно много времени, и многое может измениться. Сейчас комментировать это решение, которое касается только Олимпиады в Париже, нет смысла. Потому что нет сведений, как к тому времени будет складываться ситуация.

Я работаю, готовлю своих спортсменов к Олимпиаде 2026 года. Наши спортсмены выступают на крупных российских соревнованиях, готовят новые программы и элементы для того, чтобы быть способными конкурировать с теми спортсменами из других стран, которые сейчас соревнуются на чемпионатах Европы и мира. Мы видим, как они готовятся, чтобы как только наши спортсмены начнут снова выступать на международных соревнованиях, они оставались такими же сильными до того, как были отлучены от соревнований», — приводит слова Москвиной ТАСС.