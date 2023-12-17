«Еще то, что болели окружающие, и вентилятор, и лед — все это вместе способствовало ослаблению конкретно моего иммунитета. Думаю, конечно, эти обезболивающие сильно меня обманывали. Мой организм обманывали. Я не знал, что внутри происходит. Нет, я просто думал, что это все пройдет, как обычно. Я не первый день болею, не первый день катаюсь, пока болею. Ничего сверхъестественного я не ощущал», — рассказал Костомаров.