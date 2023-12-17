Костомаров назвал самый страшный момент

«Просто я пришел в себя после наркоза, наверное. Рядом была, естественно, Оксана, жена. И я помню, что я весь в кровавых йодопироновых бинтах. И стоп нет. И уже потом, когда я увидел на перевязке, что там, я реально ужаснулся. Все это я не понимал. Да я и сейчас смотрю, сижу с вами разговариваю, и я вообще не понимаю, что это со мной происходит», — заявил Костомаров.