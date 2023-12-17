Костомаров назвал самый страшный момент

Фигурист Костомаров вспомнил, как ужаснулся, увидев себя без стоп
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью Первому каналу рассказал, какой момент в больнице для него стал самым страшным.
«Просто я пришел в себя после наркоза, наверное. Рядом была, естественно, Оксана, жена. И я помню, что я весь в кровавых йодопироновых бинтах. И стоп нет. И уже потом, когда я увидел на перевязке, что там, я реально ужаснулся. Все это я не понимал. Да я и сейчас смотрю, сижу с вами разговариваю, и я вообще не понимаю, что это со мной происходит», — заявил Костомаров.
В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.
22 августа фигурист впервые появился на публике, выйдя на лед вместе со своей супругой во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В декабре 2023 года Костомаров вышел на лед на протезах.