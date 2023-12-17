Мишин назвал Авербуха Колумбом фигурного катания

"Хочу напомнить - более 30 программ чемпионов мира и Олимпийских игр были созданы нашим уважаемым именинником. Буду краток - перед нами выступали значительные лица фигурного катания, которые я очень уважаю. Все говорят - хореограф, постановщик, и это правда. Я хотел бы присвоить ему титул, существовали Гагарин, Колумб, хочу смело сказать, по той роли, какую он сегодня занимает в фигурном катании, как он вошел в нашу жизнь, давайте присвоим Илье титул Колумба театра на льду", - сказал Мишин.