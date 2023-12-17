Костомаров выступил с речью после номера на льду с женой

Российский фигурист Роман Костомаров, который после ампутации конечностей впервые принял участие в ледовом шоу на коньках, обратился к болельщикам.

«Друзья, спасибо большое, спасибо вам огромное! Спасибо вам всем за поддержку, за любовь. Это огромное удовольствие — выходить на лёд и видеть полный зал, когда тебя так принимают. Ни с чем не соизмеримое удовольствие. Всем и каждому ещё раз хочу сказать больше спасибо за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого ужасного времени. В первую очередь хочу поблагодарить свою любимую жену, которая была каждую минуту со мной рядом, моих родителей, моего брата. Всех тех, кому я был небезразличен.