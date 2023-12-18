Фигуристка Загитова назвала себя смелой из-за работы ведущей

Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радио "Европа Плюс" призналась, что работа ведущей шоу "Ледниковый" период помогла ей стать сильнее. "Мне просто сказали: "Будешь ведущей?" Ведущей взрослого "Ледникового периода", где были все звезды шоу-бизнеса, все кумиры в фигурном катании. Брать у них интервью — это был большой стресс для меня. Как оказалось, я очень смелая. Плюс ко всему выдержать такой большой хейт тоже немногие смогут — это очень сильно закалило в жизни", - заявила Загитова. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании. Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу "Ледниковый период". В августе фигуристка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После Загитова выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает "зебру" на зеленый светофор для пешеходов.